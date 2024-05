Israele-Hamas, Onu sospende distribuzione aiuti a Rafah. LIVE

L'Onu ha deciso di sospendere la distrubuzione degli aiuti a Gaza per mancanza di sicurezza e anche gli arrivi attraverso il molo galleggiante realizzato dagli Stati Uniti sono bloccati da due giorni. Secondo quanto riferisce il Guardian, anche il progetto di utilizzare quel passaggio per gli aiuti via mare è a rischio proprio a causa della mancanza di garanzie per le agenzie umanitarie da parte di Israele.

Parigi afferma di sostenere la Corte penale internazionale e spacca il fronte occidentale dopo le critiche di Usa, Germania, Regno Unito e Italia alla richiesta di un mandato d'arresto per crimini di guerra a carico di Netanyahu. Oslo afferma che arresterà il premier israeliano se entrasse in Norvegia dopo un mandato della Cpi. Biden valuta sanzioni contro la corte dell'Aja. Almeno 16 morti stanotte in raid israeliani sulla Striscia di Gaza.





