Usa, monaco transgender fa coming out: voglio aiutare la Chiesa

Ci troviamo a Lexington, in Kentucky, lo stato appartenente alla regione del Sud degli Stati Uniti. Il monaco Christian Matson decide di affidare al Religious News Service il suo coming out. “Questa domenica di Pentecoste, farò coming out pubblicamente dichiarandomi transgender”, lo annuncia alla stazione il 17 maggio.

L'annuncio dopo il trattato "Dignità Infinita"

Dopo gli anni del college si è convertito al cattolicesimo, ottenendo poi anche un dottorato in studi religiosi. Il suo coming out è avvenuto appena un mese dopo che il Vaticano ha pubblicato 'Dignità Infinita', un trattato di 20 pagine che descrive la teoria del genere - così come l'aborto e la maternità surrogata - come attacchi alla connessione dell'umanità con Dio. "I documenti vaticani che sono stati pubblicati sull'argomento non si sono occupati affatto della scienza", ha affermato Matson.