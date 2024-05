Afghanistan, apartheid di genere contro le donne. Pangea: indigniamoci

Le donne in Afghanistan sono vittime di un vero e proprio apartheid di genere, un sistema di governo basato sulla loro subordinazione completa in tutti gli aspetti della vita. Una situazione in continuo peggioramento dalla presa di potere da parte dei Talebani, nell’agosto 2021, ad oggi. “La colpa è soprattutto del fatto che l’attenzione internazionale sull’Afghanistan non c’è più. Si continua a livello di comunità internazionale, e anche europea, a strizzare l’occhio all’attuale governo, de facto i Talebani. Ricordiamoci che sono tornati al potere con la forza delle armi e degli accordi internazionali che hanno escluso altre parti della società afghana che dialogavano per una ricostruzione del Paese in chiave moderna e senza l’uso delle armi. Ma la comunità internazionale continua a utilizzare due pesi e due misure per dialogare con i Paesi in cui vi sono gruppi del genere, escludendo completamente i terroristi di Hamas e dialogando, invece, con i Talebani, armati e estremisti, che gestiscono senza regole e nel terrore la popolazione. Questo non è accettabile, dobbiamo continuare ad indignarci quando viene messo in atto un qualsiasi tentativo di mediazione con i Talebani”. È l’appello lanciato ai microfoni di Sky TG24 da Simona Lanzoni, vicepresidente di Fondazione Pangea , associazione italiana che, dal 2003, opera in Afghanistan con progetti a favore delle donne.

“I tentativi di mediazione per far accettare questo governo de facto sono correlati anche alla narrazione di facciata che i Talebani sono riusciti a costruire in questi anni. Per gli stranieri che vanno in Afghanistan sembra che da quando sono tornati loro al potere nel Paese si possa vivere al sicuro. Una reputazione di facciata, completamente distante dalla realtà, che può aver portato a pensare che in fondo i Talebani non siano così male. Ma non dobbiamo dimenticarci che uccidono persone in maniera indiscriminata perché non rispettano le regole che hanno imposto, senza alcun reale riferimento giuridico e standard internazionali”, ha aggiunto Lanzoni. E ancora: “Si pensa più a dialogare con i Talebani che ad aprire gli occhi sulle condizioni in cui vivono le donne in Afghanistan”.

Apartheid di genere: la situazione delle donne



“Stiamo parlando di donne, come noi, letteralmente chiuse in casa da quasi 3 anni. Le afghane non possono muoversi senza l’accompagnamento di un uomo. Non possono lavorare, se non in alcuni settori, come la sanità. Non possono andare a scuola dagli 11 anni in poi, e quindi nemmeno all’università. Non possono fare niente - ha aggiunto -. Abbiamo testimonianze di donne arrestate per motivazioni morali inventate da quella società misogina. Donne che vengono arrestate, violentate, picchiate, “disonorate” per i codici di convivenza locali e poi fatte uscire dalla cella, anche solo per essersi permesse di accompagnare una sorella più piccola a scuola senza la presenza di un uomo. Donne che non possono sentirsi al sicuro nemmeno in casa, dove sono recluse, perché ci sono continue scorribande di Talebani atte a verificare se vi sono uomini in famiglia. I Talebani entrano nelle case anche solo per abusare delle donne sole”. Violenze che vanno a peggiorare ulteriormente una situazione già di per se drammatica, che vede le donne afghane affrontare una moltitudine di crisi, che contribuiscono a negare i loro diritti e soprattutto a minacciare la loro dignità: dalla crisi economica, alla fame, fino agli effetti della siccità e della mancanza di accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.



Donne single, le ultime a ricevere gli aiuti umanitari



E non è tutto. Perché le donne, senza marito, sono anche le ultime a ricevere gli aiuti umanitari. Chi non ha marito, o perde il consorte, deve sposarsi per forza, e anche il prima possibile, per non essere invisibile, per non morire di stenti e per poter sopravvivere. “Anche questo aspetto fa parte delle conseguenze dell’apartheid di genere - ha riferito la vicepresidente Lanzoni -. Chi non ha un uomo in casa, che può essere il marito o il figlio più grande che rappresenti la famiglia, non ha un facile accesso agli aiuti umanitari”. Ennesima discriminazione che Pangea cerca di combattere grazie a una mappatura delle donne in difficoltà e senza marito, e progetti mirati ad arrivare alle afghane “invisibili”. Mappatura frutto di una rete di solidarietà femminile che l’associazione è riuscita a costruire, soprattutto a Kabul, dal 2003 ad oggi, appoggiandosi e collaborando con tutte quelle donne finora coinvolte nei loro progetti.