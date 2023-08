Afghanistan, Talebani celebrano secondo anniversario presa di Kabul

Per le celebrazioni dell'ascesa al potere è stata organizzata una parata militare nel luogo di nascita del movimento, mentre le bandiere dell'Emirato islamico dell'Afghanistan sventolano in tutta la capitale

In Afghanistan i talebani celebrano oggi la loro "conquista" del Paese, in occasione del secondo anniversario del ritorno al potere. "La conquista di Kabul ha dimostrato ancora una volta che nessuno può controllare l'orgogliosa nazione afghana e garantire la propria permanenza in questo Paese", si legge in una dichiarazione del governo, aggiungendo che "a nessun invasore sarà permesso di minacciare l'indipendenza e la libertà dell'Afghanistan".