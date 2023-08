Afghanistan, Siba Shakib a Sky TG24: “I talebani oggi sono più pericolosi di 20 anni fa”

La scrittrice e giornalista, a due anni dall’ingresso dei talebani a Kabul, a Sky TG24 Mondo ha spiegato che ora “sono più di 80mila, hanno un potere incredibile. Vent’anni fa non sapevano niente, oggi sanno tutto e sanno controllare la gente. Gli afghani non capiscono come il mondo abbia potuto lasciare che questo succedesse”. E ha aggiunto: “Le donne non hanno neanche il diritto di uscire, devono vendere il loro corpo per dare da mangiare ai loro bambini”

“Non capiamo come il mondo abbia potuto permettere il ritorno dei talebani”

“Quello che gli afghani non capiscono è come il mondo abbia potuto lasciare che questo succedesse. Come dopo 20 anni che tutto il mondo era in Afghanistan e voleva creare una quasi democrazia sia successo questo, il ritorno dei talebani”, osserva Shakib. “Ogni essere umano vuole vivere in modo umano, vuole decidere per se stesso, e questo popolo ha fatto tutto il possibile, specialmente le donne, per avere un po’ di libertà - prosegue - La cosa incredibile è che in 20 anni hanno sviluppato un’educazione, una libertà, un tipo di democrazia, e da un giorno all’altro due anni fa i talebani sono tornati, hanno rovinato tutto e hanno ripreso il potere distruggendo tutto. Adesso le donne non hanno neanche il diritto di uscire, men che meno di andare a scuola, non possono andare a fare la spesa, devono vendere il loro corpo per dare da mangiare ai loro bambini. È una situazione tragica”.