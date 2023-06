Afghanistan, 80 studentesse avvelenate in due scuole nella zona nord

Quasi 80 ragazze sono state avvelenate e ricoverate in ospedale in due attacchi separati nelle loro scuole primarie nella provincia di Sar-e-Pul, nel nord dell'Afghanistan. Lo ha riferito all'Associated Press, Mohammad Rahmani, dirigente del dipartimento provinciale dell'istruzione nel distretto di Sangcharak, aggiungendo che 60 studentesse sono state avvelenate nella scuola di Naswan-e-Kabod Aab e altre 17 nella scuola di Naswan-e-Faizabad. Secondo Rahmani la persona che ha orchestrato l'avvelenamento aveva un rancore personale ma non ha fornito altri dettagli.