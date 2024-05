Aspettando le elezioni europee, l’Ue e i bonifici istantanei

Fino ad oggi effettuare o ricevere un bonifico bancario poteva richiedere anche due o tre giorni lavorativi e, per accelerare l’iter in caso di particolari urgenze, era necessario pagare un costo aggiuntivo. A febbraio 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato un provvedimento che renderà questa procedura gratuita, oltre che veloce.

Effettuare bonifici istantanei e gratuiti

Il nuovo regolamento europeo introdurrà la possibilità di inviare denaro in meno di dieci secondi, in qualsiasi momento della giornata, tutti i giorni della settimana, senza nessun costo aggiuntivo, non solo all’interno dello stesso Paese ma anche verso un altro Stato membro dell’Ue. Il bonifico dovrebbe essere elaborato immediatamente e chi lo ha effettuato dovrebbe ricevere all’istante una ricevuta di pagamento che ne conferma l’esecuzione. La normativa si applicherà in tutti i ventisette Paesi membri dell’UE, oltre che in quelli dello Spazio economico europeo (SEE), cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Anche gli Stati membri che hanno una moneta diversa dall’euro dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi, applicandoli ai conti bancari che hanno già la possibilità di effettuare operazioni in euro, anche se dopo un tempo di transizione più lungo rispetto a quelli dell’eurozona.

Gli obiettivi della nuova normativa Ue

Riducendo le tempistiche e i costi, la normativa mira a incentivare i pagamenti digitali. All’inizio del 2022, infatti, tra tutti i bonifici effettuati, quelli eseguiti in modo istantaneo rappresentavano soltanto l’11% e, a causa dei tempi protratti, ogni giorno circa 200 miliardi di euro vengono bloccati in transito nel sistema finanziario. In questo modo verrà quindi ridotto il flottante di pagamento, cioè il denaro in movimento. Le nuove regole si inseriscono all’interno di un progetto più ampio dell’Unione europea, volto ad accrescere la tracciabilità e la tutela del sistema finanziario, combattendo traffici illeciti, riciclaggio e criminalità organizzata.