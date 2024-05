Un uomo accoltella diversi passanti in Svizzera, arrestato

Mondo

Ieri pomeriggio un uomo ha ferito 3 bambini e una maestra di fronte a una scuola elementare nel centro della capitale irlandese. Bloccato dai passanti è stato arrestato e portato in ospedale. Una bimba di 5 anni è in condizioni critiche. Dopo che sui social si sono rincorse voci - non confermate - sulla presunta origine straniera dell’aggressore è esploso il caos con scontri tra le forze dell’ordine e centinaia di 'teppisti di estrema destra', come li ha definiti il capo della polizia