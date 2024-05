Francia, caccia a Mohamed Amra evaso dopo assalto al furgone

Secondo giorno di ricerche in Francia del criminale e dei complici che lo hanno fatto scappare attaccando un furgone della polizia penitenziaria ad Incarville, nell'Eure, in un assalto costato la vita a due agenti. Oggi giornata di protesta dei sindacati degli agenti penitenziari che chiedono al governo misure urgenti per migliorare la sicurezza del personale ascolta articolo

In Francia continua la caccia agli uomini armati che hanno ucciso ieri due agenti penitenziari nell’ attacco ad un furgone in un casello autostradale per liberare un pericoloso detenuto, Mohamed Amra, detto "La Mosca", ancora ricercato con i suoi complici. Il presidente Emmanuel Macron ha promesso che sarà fatto tutto il possibile per trovare i responsabili dell'attacco. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha detto questa mattina che sono stati dispiegati mezzi "senza precedenti" per ritrovare i fuggitivi. Ma intanto nel Paese sale la paura, aumentano le proteste. Questa mattina raduni e sit- davanti alle carceri francesi in omaggio alle due vittime.

I lavoratori chiedono sicurezza nelle carceri Manifestazioni davanti alle carceri per chiedere nuovi mezzi e più sicurezza per i lavoratori del settore. Le organizzazioni sindacali hanno dichiarato una giornata di protesta, chiamata "Prigioni morte", per oggi, con astensioni dal lavoro. Incontro nel pomeriggio dei sindacati dei lavoratori nelle carceri col ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, per chiedere "la drastica riduzione dei trasferimenti dei detenuti e la preferenza per l'uso delle videoconferenze per gli incontri con i magistrati". Nel caso di trasferimenti, si chiede un potenziamento dei mezzi: di fronte agli aggressori, lamentano i sindacati, gli agenti avevano soltanto "un semplice Sig Sauer contro vere armi da guerra".