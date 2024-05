Lombardia

Milano, corteo contro la chiusura della scuola Gentilino. FOTO

Ribattezzata la 'Gentilmarcia', il corteo 'pacifico e vivace' ha attraversato corso San Gottardo e si è concluso in Darsena. Genitori, bambini, educatori e residenti del quartiere hanno sfilato insieme per chiedere una soluzione che scongiuri la chiusura dalla storica scuola di Infanzia in zona Ticinese, situata in un immobile non di proprietà del Comune, per cui l'affitto non è stato rinnovato

Un corteo in difesa della scuola di Infanzia Gentilino, a rischio chiusura, ha sfilato nel pomeriggio da via Gentilino per corso San Gottardo e fino in Darsena, per chiedere una soluzione che eviti la chiusura dello storico istituto milanese

La scuola si trova infatti in un immobile di proprietà di una Onlus e il contratto d'affitto al Comune non è stato rinnovato. Dei lavori di manutenzione non realizzati in passato, secondo quanto è emerso, potrebbero aver inciso sul mancato rinnovo dell'affitto