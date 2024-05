Processo Trump, Cohen: "Mi chiese di occuparmi di Stormy Daniels"

L'ex avvocato-fixer del tycoon è il testimone chiave del procedimento giudiziario in corso a New York, in cui Trump è accusato di aver commesso irregolarità finanziarie nel rimborsare lo stesso Cohen dei 130mila dollari da lui pagati a Daniels, per non rivelare la storia del suo rapporto sessuale con il tycoon nel 2006. L'ex avvocato ha raccontato anche della richiesta di mettere a tacere le voci su un'altra relazione extra coniugale, quella con la playmate Karen McDougal, e su un figlio illegittimo

Nel processo a Trump in corso a New York, è il giorno della testimonianza di Micheael Cohen. L'ex avvocato-fixer di Donald Trump ha confermato in aula che il tycoon gli chiese di occuparsi della storia di Stormy Daniels, l'unica oggetto del processo. Una storia che sarebbe stata "catastrofica" per la campagna di Trump, ha sottolineato, precisando che il suo boss era preoccupato per la sua corsa e non per il suo matrimonio con Melania. Il tycoon gli raccontò la vicenda e aggiunse che al primo incontro con la pornostar c'era anche Ben Roethlisberger. "Le donne preferiscono Trump ad altri come Big Ben", si vantò. Cohen è il testimone chiave del processo di New York in cui l'ex presidente è accusato di aver commesso irregolarità finanziarie nel rimborsare il suo ex avvocato dei 130mila dollari da lui pagati a Daniels, per non rivelare la storia del suo rapporto sessuale con il tycoon nel 2006.