Senegal, incidente aereo a Dakar. Boeing va fuori pista: 11 feriti

Fuori pista durante il decollo. In Senegal, intorno all’una del mattino ora locale (le 3 italiane) un Boeing 737 noleggiato dalla Air Senegal è uscito fuori pista mentre stava decollando. Al momento sarebbero 11 le persone rimaste ferite, di cui 4 in gravi condizioni.

L’incidente

Un aereo noleggiato dalla Air Senegal stava partendo dalla capitale Dakar con a bordo 78 passeggeri diretti a Bamako, capitale del Mali. Per cause ancora da accertare, il mezzo, come si legge in un comunicato, “è uscito di pista durante il decollo intorno alle 01:00 di giovedì 9 maggio 2024”. Undici dei 78 passeggeri sono rimasti feriti, di cui 4 in modo grave", aggiunge la nota. L'aeroporto è "chiuso fino a quando non saranno prese le misure necessarie", conclude.