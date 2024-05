Parigi 2024: la fiamma olimpica è arrivata al largo di Marsiglia.

Al termine di 12 giorni di traversata del Mediterraneo, partita dalla Grecia, la fiamma olimpica è arrivata al largo di Marsiglia a bordo del tre alberi “Belem”. Dopo la cerimonia di accensione al Vecchio porto, l’attende un lungo viaggio in tutta la Francia ascolta articolo

Al termine di 12 giorni di traversata del Mediterraneo, la fiamma olimpica ha raggiunto il largo di Marsiglia. Accesa lo scorso aprile a Olimpia, davanti alle rovine del Tempio di Hera, ha viaggiato a bordo del veliero "Belem" dal porto greco del Pireo, al porto di Marsiglia, dove approda oggi, dopo una sfilata in mare nelle rade a nord e poi a sud di Marsiglia. Dopo la cerimonia di accensione al Vecchio porto, prevista in serata, l’attenderà poi un lungo viaggio, trasportata da circa diecimila tedofori, in tutta la Francia, per poi approdare a Parigi in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024, 100 anni dopo le prime Olimpiadi parigine.



L’inizio del viaggio della fiamma olimpica

La fiamma olimpica che sancirà ufficialmente l’inizio delle Olimpiadi 2024 il prossimo 26 luglio, è stata accesa il 16 aprile nell’antico sito di Olimpia. Dal boschetto sacro di Olimpia, una staffetta di tedofori ha portato la fiamma per 5mila chilometri attraverso la Grecia, passando per diverse isole e facendo una sosta notturna sull'antica Acropoli, per poi approdare al porto di Pireo. Lì la fiamma è stata caricata a bordo del "Belem", ultima delle grandi navi francesi del XIX secolo ancora in uso, un maestoso vascello a tre alberi del 1896, anno dei primi Giochi Olimpici moderni ad Atene. leggi anche Olimpiadi 2024 a Parigi, Macron svela piano B per apertura

Le prossime tappe

La staffetta della fiamma, in partenza da Marsiglia, attraverserà le regioni francesi, passando per luoghi storici e culturali. Lungo il percorso attraverserà siti simbolo del Paese, come il Centro Spaziale di Kourou, il Palazzo delle Festival a Cannes e il teatro antico di Orange. La torcia arriverà anche in città come Strasburgo, Lille, Orléans e Digione, con tappe in luoghi iconici come il Mont-Saint-Michel. Il primo tedoforo sul territorio francese sarà Florent Manaudou, campione olimpico 2012 dei 50 stile libero. La sorella Laure, campionessa olimpica con tre medaglie nel 2004 ad Atene, è stata la prima francese a portare la torcia ad Atene, nella cerimonia di accensione della fiamma ad Olimpia. Il viaggio della fiamma si concluderà nella capitale francese per l’accensione del braciere olimpico il 26 luglio 2024.



