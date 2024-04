Da ieri tutti i quartieri della città di San Paolo, la città più popolosa del Paese, sono entrati in stato di epidemia, classificazione che si raggiunge quando si superano i 300 casi ogni 100.000 abitanti

Il Brasile ha superato i 4 milioni di casi di dengue (la malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Aedes A Egypti) nel 2024. Si tratta di un numero quattro volte superiore ai contagi registrati nello stesso periodo dello scorso anno (902.174) e quasi il triplo dei casi dell'intero 2023 (1.658.816). Lo riferisce il ministero della Salute secondo cui alla data del 29 aprile il Paese conta 4.127.571 di infezioni confermate, di cui la maggior parte (761.768) nella fascia 20-29 anni. Sono stati inoltre registrati 1.927 decessi e altri 2.345 sono oggetto di indagine. Tra i decessi, il 55,1% sono donne mentre il 44,9% uomini.

Stato di epidemia

Da ieri tutti i quartieri della città di San Paolo sono entrati in stato di epidemia, classificazione che si raggiunge quando si superano i 300 casi ogni 100.000 abitanti. Gli ultimi due quartieri a entrare in stato di epidemia sono stati Jardim Paulista e Moema, due delle zone più ricche della città. I casi di Dengue a San Paolo sono aumentati del 21,5% in una settimana, passando da 181.020 del 22 aprile a 220.029 di lunedì.