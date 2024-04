Dengue, l'epidemia ha causato oltre mille morti in Brasile nel 2024

Per il governo supetato il picco dei contagi

Nel corso dell'intero 2023, precedente record storico, i morti erano stati 1.094. Quanto ai contagi, in poco più di tre mesi già si sfiorano i 3 milioni di casi confermati, quasi un milione e mezzo in più rispetto all'intero 2023 e numero quasi sei volte superiore allo stesso periodo dello scorso anno. La mortalità è stabile allo 0,3%. Il governo garantisce che nonostante il numero in crescita, nella maggior parte delle regioni del Paese è già stato superato il picco di contagi, 8 dei 27 stati mostrano una consolidata tendenza in calo e in altri 12 si evidenzia una tendenza alla stabilità.