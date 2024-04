Elezioni India, quasi un miliardo di persone al voto: come funzionano

Le elezioni che si sono aperte in India il 19 aprile scorso per il rinnovo del Lok Sabha potrebbero passare alla storia come le più grandi nella storia delle democrazie per numero di votanti. Alle urne, per scegliere i 543 membri della Camera bassa del Parlamento, sono chiamati 970 milioni di aventi diritto su una popolazione totale di 1,4 miliardi. Tra loro, quasi 2 milioni di neomaggiorenni anche se meno della metà si è registrato, con percentuali inferiori negli Stati più popolosi. Il primo ministro uscente Narendra Modi del Partito Popolare Indiano, punta al terzo mandato dopo le vittorie nel 2014 e nel 2019. A sfidarlo una coalizione guidata dall'Indian National Congress.