Navalny, patriarca Kirill sospende il sacerdote della commemorazione

Per tre anni, il sacerdote Dmitry Safronov, che si recò sulla tomba dell'oppositore 40 giorni dopo la sua morte, non potrà dare benedizioni, vestire la tonaca o portare la croce

La decisione

Anche prima del funerale, Safronov ha pubblicamente invitato le autorità statali a consegnare il corpo di Navalny alla madre di Navalny mentre i funzionari esitavano per nove giorni sulla restituzione dei resti del politico morto. Inoltre, secondo quanto referito su un canale Telegram gestito in forma anonima, Safronov si è rifiutato di leggere la “Preghiera per la vittoria della Santa Rus'” a tema bellico della chiesa, nonostante gli ordini della diocesi di Mosca. Il decreto del Patriarca non fornisce una spiegazione specifica per la sospensione di Safronov dalle funzioni religiose. Sul sito web del Patriarcato di Mosca della Chiesa ortodossa, viene semplicemente annunciata la decisione del patriarca, con l'accento sul fatto che Safronov, degradato a una carica inferiore, servirà ora nella chiesa di San Pimen il Grande a Nove Vorotnik, a Mosca. La nota precisa che dopo i tre anni "sarà presa una decisione sulla possibilità del suo ulteriore servizio sacerdotale".