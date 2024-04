Il Cairo, due italiani arrestati durante un corteo per Gaza

I motivi della protesta

La protesta era stata organizzata in solidarietà con le donne di Gaza e del Sudan, spesso le più penalizzate nelle aree di conflitto, e si stava svolgendo in forma pacifica. "La nostra collega Lubna Darwish, direttrice del programma per i diritti delle donne presso l'Iniziativa egiziana per i diritti umani (Eipr) - ha scritto su X il direttore dell'organizzazione Hossam Baghat - è tra le persone detenute oggi dal presidio femminista di fronte a UN Women in solidarietà con la Palestina e il Sudan. I contatti con Lubna sono stati interrotti e il suo ultimo messaggio era che i detenuti erano a bordo di un microbus della sicurezza". Mada Masr, giornale di opposizione bandito in Egitto ha poi precisato in un altro post che la polizia ha negato di conoscere l'ubicazione degli arrestati mentre il presidente dell'Ordine degli avvocati di Maadi, il quartiere in cui sono avvenuti protesta a arresti, ha riferito della presenza degli arrestati, senza fornire dettagli sul numero o i nomi degli arrestati. "È una retata fra le donne che difendono i diritti umani più note in Egitto e questo ci dimostra quello che accade quando scende in piazza la società civile, anche in difesa di cause che ufficialmente il governo egiziano dice di apprezzare", ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International.