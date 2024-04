Germania, fermato assistente europarlamentare Afd: è “spia Cina”

Un assistente di Maximilian Krah, un europarlamentare e capolista alle prossime elezioni Europee del partito di estrema destra tedesco Afd, è stato arrestato con l'accusa di spionaggio in favore della Cina. Il fermo a Dresda di un "cittadino tedesco" indicato col nome di "Jian Guo" e definito "collaboratore di un servizio segreto cinese" è stata annunciata da un comunicato della Procura federale tedesca. Dopo il fermo del sospettato, le sue case sono state perquisite (ha una casa anche a Bruxelles). L'Afd ha affermato che le accuse sono "molto inquietanti". "Poiché non abbiamo altre informazioni sul caso, dobbiamo attendere ulteriori indagini da parte della procura federale", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del partito, Michael Pfalzgraf. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin, ha commentato che si tratta di un'operazione finalizzata a "diffamare e reprimere" la Cina. "Siamo consapevoli dei rapporti e della relativa campagna”, "l'intenzione di questo tipo di attività è molto ovvia e chiara ed è quella di diffamare e reprimere la Cina e di distruggere l'atmosfera di cooperazione tra Cina ed Europa”.

Cosa sappiamo

Il fermo è stato compiuto ieri, 22 aprile, precisa il comunicato della Procura federale informando che a Jian Guo viene "attribuita l'attività di agente per un servizio segreto straniero in un caso particolarmente grave": l'uomo "dal 2019 lavora per un componente tedesco del Parlamento Europeo. Nel gennaio 2024, l'imputato avrebbe ripetutamente trasmesso informazioni su negoziati e decisioni nel Parlamento Europeo al suo mandante dei servizi segreti. Inoltre, avrebbe spiato per il servizio segreto oppositori cinesi in Germania". La nota annuncia che l'uomo verrà presentato a un giudice per la convalida dell'arresto. Krah (46 anni) che gode del sostegno dell'ala estrema del partito, è europarlamentare dal 2019 e secondo i servizi segreti interni tedeschi è uno degli esponenti attori più importanti della cosiddetta "Nuova Destra". In passato, Krah era stato criticato all'interno del proprio partito proprio per la sua vicinanza alla Cina. Di recente il capolista dell'Alternativa per la Germania (Afd) alle elezioni europee di giugno era diventato oggetto dell'attenzione pubblica per aver rilasciato interviste alla piattaforma internet prorussa "Voice of Europe" inserita nella lista delle sanzioni nazionali dal governo ceco.

Altri arresti

Già ieri erano stati arrestati tre tedeschi, presunte spie per la Cina in Germania, a Düsseldorf e Bad Homburg: due uomini e una donna avrebbero dovuto raccogliere informazioni sulla tecnologia militare in Germania per trasmetterle al servizio segreto cinese. Al momento degli arresti, gli imputati si trovavano in trattative su progetti di ricerca che potrebbero essere particolarmente utili per espandere la potenza navale della Cina.