Earth Day, gli eventi nel mondo dedicati alla salvaguardia del Pianeta

Il 22 aprile di ogni anno in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta. È stata celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1970, un anno dopo l’incidente in una piattaforma petrolifera al largo della California che causò la fuoriuscita di circa dieci milioni di litri di petrolio in mare per 11 giorni: un evento che colpì moltissimo l’opinione pubblica. Earth Day ha come obiettivo principale quello di porre l’attenzione sulla conservazione delle risorse naturali della Terra e sui danni provocati dall’inquinamento. Oggi questa ricorrenza arriva a mobilitare un miliardo di persone in oltre 192 Paesi con azioni e partner coordinati a livello globale dal network no profit Earthday.org.

Il tema dell’Earth Day 2024

Il tema della giornata 2024 è “Planet vs Plastics”, uno slogan scelto per accendere i riflettori su un grande problema ambientale che riguarda tutto il mondo, ovvero il fatto che solo il 9% del totale della plastica prodotta nel mondo ogni anno viene riciclata. Totale che si attesta a 380 milioni di tonnellate di plastica. L’Earth Day 2024 si prefigge di porre fine alla diffusione eccessiva di plastica lanciando una sfida mondiale: riuscire a ridurre del 60% la produzione di tutte le plastiche entro il 2040. “La campagna Planet v Plastics è una chiamata alle armi, una richiesta di agire ora per porre fine alla piaga della plastica e salvaguardare la salute di ogni essere vivente sul nostro pianeta”, ha sottolineato Kathleen Rogers, presidente di Earthday.org. Gli eventi nel mondo

In tutto il mondo sono migliaia gli eventi in programma in occasione della giornata della terra. Anche quest’anno, torna la campagna globale “The Great Global Cleanup”, il più grande evento di volontariato coordinato al mondo, finalizzato a liberare l'ambiente dai rifiuti e dall'inquinamento da plastica.

Giunto al suo sesto anno consecutivo, “The Great Global Cleanup” ha come obiettivo collettivo quello di rimuovere milioni di rifiuti e plastica in tutto il mondo. Cittadini e organizzazioni possono registrare il proprio evento e invitare altri volontari a partecipare tramite The Great Global Cleanup Live Map. I cittadini possono cercare sulla mappa le iniziative vicine a loro o organizzare le proprie, individuali o di gruppo, vicino a dove vivono e lavorano. Oltre 600 eventi in Italia

In Italia, anche quest'anno, sono in programma diverse centinaia di eventi tra concerti, talk show, laboratori didattici, attività sportive, concerti, street art e decine di attività dedicate all’innovazione, all’ambiente e alla cultura. L’evento italiano, considerato tra i migliori al mondo, è stato organizzato da Earth Day Italia e da Movimento dei Focolari. Le celebrazioni ufficiali si sono tenute dal 18 al 21 aprile presso il Villaggio per la Terra a Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio a Roma, dove sono stati organizzati circa 600 eventi da centinaia di organizzazioni della società civile e delle istituzioni. A Milano, invece, il 22 aprile, al Piccolo Teatro Strehler, si terrà un evento sul tema dell’inquinamento su iniziativa dei sindaci di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso.

Earth day: i festeggiamenti a Londra

A Londra in occasione della Giornata Mondiale della Terra, dal 18 fino al 21 aprile, l'organizzazione no-profit Camden Clear Air Initiative ha organizzato nel quartiere di King’s Cross Earthfest: un convegno di 4 giorni che ha affrontato l'attuale crisi climatica in modo interattivo e coinvolgente, con workshop, mostre e incontri curati da tanti relatori. L'evento ha attirato nel giorno dell'inaugurazione circa 900 studenti provenienti da tutta la capitale, che hanno partecipato a seminari sull'ambiente volti a ispirare le generazioni più giovani. Strade chiuse al traffico a New York

A New York, sabato 20 aprile, sono state chiuse al traffico tantissime strade e piazze nell’ambito dell’iniziativa “Car-Free Earth Day”, che ha previsto una giornata intera in assenza di auto per sensibilizzare la salvaguardia dell’ambiente. In numerose strade in tutta New York, sono state organizzate tante iniziative, con musica e attività per tutte le età. Nel corso della giornata, Citi Bike ha, inoltre, offerto noleggi gratuiti di biciclette per 30 minuti.

A Times Square, invece, tanti artisti si sono esibiti nell’ambito del “Broadway Celebrates Earth Day Concert”. Manila: in bici per salvare la Terra

A Manila, alla vigilia dell’Earth Day, ieri domenica 21 aprile, in tantissimi hanno pedalato per il centro della capitale filippina in una divertente e colorata manifestazione di sensibilizzazione contro l'inquinamento cittadino. A Boston l’evento “In Love and Rage”

In occasione dell’edizione 2024 della Giornata della Terra, a Boston, sulla Greenway, andrà in scena “In Love and Rage”, una grande festa aperta a tutti per celebrare il Pianeta terra, con musica e momenti artistici, organizzata da Boston’s Rebels.

