Giornata Mondiale della Terra anche in casa Sky

Earth Day significa molto più che una giornata dedicata, ma provare a ricordarci che la terra va salvata. Sky lo sa e i negozi Sky in tutta Italia saranno illuminati di verde, qui siamo in via Torino, a Milano. Sono 43 negozi che si accendono come un promemoria. I cambiamenti climatici sono sempre più imprevedibili e mentre l'umanità fatica a adattarsi e a prendere iniziative che siano risolutive ed efficaci, gli animali lottano per adattarsi al mondo che cambia; in occasione dell'Earth Day, la serie Terra - Un pianeta in evoluzione, in esclusiva su Sky Nature dal 22 aprile dalle 19.20, in streaming solo su Now e disponibile on demand, attraversa tutto il mondo per capire come gli animali stiano usando ingegno e istinto per evolversi in modi inaspettati. Comunità locali, scienziati ci racconteranno diversi luoghi del mondo dimostrando che anche noi possiamo aiutare la Natura, possiamo salvarla. La serie in cinque episodi è narrata nella sua versione originale dal biologo evoluzionista Shane Campbell-Staton dell'Università di Princeton.