Earth Day 2024, eventi e manifestazioni in programma in Italia

Nella Penisola sono in programma oltre 600 eventi, in occasione della più grande manifestazione ambientale del pianeta, che coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 Paesi del mondo

Il 22 aprile, in tutto il mondo, si celebra l’Earth Day. Si tratta della più grande manifestazione ambientale del pianeta, giunta quest’anno alle 54esima edizione: l’unico momento in cui tutte le cittadine e i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. Nata da un movimento universitario e ufficialmente istituita il 22 aprile 1970, la Giornata della Terra coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 Paesi del mondo. EarthDay.org, organizzatore globale della Giornata, ha indicato per il 2024, il tema "Planet vs. Plastics" per chiedere "una riduzione del 60% della produzione di plastica entro il 2040 e l’obiettivo finale di costruire un futuro senza plastica per le generazioni future".

In Italia la Giornata della Terra sarà celebrata con numerosissimi eventi in tutta la Penisola, alcuni dei quali anche a cura dell’ASviS (l’Alleanza italiana per lo sviluppo Sostenibile). Le celebrazioni ufficiali dell’ Earth Day sono già in corso a Roma, nell’ambito de “Il Villaggio per la Terra”, la manifestazione ambientale più partecipata d'Italia organizzata da Earth Day Italia e Movimento dei focolari. Un evento che coinvolge studenti e famiglie da tutta Italia e che dal 18 al 21 aprile ospiterà più di 600 eventi, tutti gratuiti, organizzati da oltre 300 organizzazioni della società civile, delle istituzioni e federazioni sportive. Un programma ricco di incontri, spettacoli, talk e un villaggio dedicato ai più piccoli con laboratori ludici e didattici che si terranno alla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese. Inoltre, nel weekend del 20 e 21 aprile, l’ASviS terrà all’Auditorium Parco della musica una serie di laboratori pensati per scuole e bambini tra i cinque e i sette anni. Le attività si concentreranno sull’impronta ecologica, ma ci saranno anche attività dedicate agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sempre a Roma si terrà #OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon, 16 ore di contenuti live trasmessi dalla Nuvola di Fuksas, in diretta su RaiPlay e Vaticannews.va. “Torna a battere il cuore per la Terra!”, lo slogan della maratona multimediale giunta quest’anno alla quinta edizione. In serata dall’Auditorium della Nuvola ci sarà poi lo storico Concerto per la Terra di Earth Day Italia.

Le celebrazioni a Torino



A Torino, presso i Musei Reali, oggi, sabato 20 aprile, alle 9, prenderà il via la manifestazione di AWorld e Club Silencio dedicata alla sostenibilità sociale e ambientale con talk, attività wellness, spettacoli, workshop, mostre, proiezioni e laboratori per l’infanzia e musica. Dalle 18, poi, il palco centrale in Piazzetta Reale si animerà con un Concerto per la Terra al quale prenderanno parte numerosi artisti e artiste che intratterranno gli ospiti fino a notte inoltrata, con l'obiettivo di ripensare e portare in scena il tema dello sviluppo sostenibile e diffondere il messaggio “Proteggiamo il Pianeta, perché non abbiamo un Pianeta B". Le celebrazioni italiane quest’anno diventeranno anche parte integrante del G7 Clima, Energia e Ambiente che si terrà a Torino. Dal 28 al 30 aprile, nel capoluogo piemontese sono in programma due eventi dedicati al dialogo interculturale e intergenerazionale, sostenuti dalla Regione Piemonte e realizzati nell’Environment Park: “Pace e Ambiente, dialogo interculturale ed interreligioso”, con il coinvolgimento di leader religiosi e culturali da diverse aree del Pianeta, e gli “Stati Generali dell’ambiente per i Giovani”.



Altri eventi da non perdere



Un altro evento da non perdere in occasione dell’Earth Day 2024, è la decima edizione di Earth Day Cefalù, in programma dal 20 al 25 aprile. L’evento, promosso dal Comune di Cefalù con il patrocinio di Earth Day Italia, prevede iniziative all'insegna della natura, dello sport, dell'arte, dello svago e dell'intrattenimento per i più piccoli. Tra gli eventi, escursioni guidate in aree naturali, laboratori creativi, spettacoli teatrali, mostre e tanto altro. A Milano, invece, il 22 aprile, al Piccolo Teatro Strehler, si terrà un evento sul tema dell’inquinamento su iniziativa dei sindaci di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso. All’incontro parteciperà anche Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS. Eventi sono in programma anche a Bologna. Sempre il 22 aprile, Forum disuguaglianze e diversità, Caritas italiana e Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro (Conferenza episcopale italiana) organizzano un convegno sulla transizione ecologica giusta con la partecipazione del Cardinale Matteo Zuppi e del coordinatore del Forum Dd Fabrizio Barca.

