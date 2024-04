Francia, l'ex vincitore di The Voice Kendji Girac ferito da uno sparo

Non è più in pericolo di vita. Secondo le sue prime dichiarazioni si sarebbe sparato da solo, per sbaglio, con un'arma comprata il giorno prima in un mercato ascolta articolo

Non è più in pericolo di vita il cantante francese Kendji Girac. L’artista 27enne, vincitore di The Voice: La Plus Belle Voix nel 2014, era stato ferito al petto da un colpo d’arma da fuoco nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Biscarosse (Landes). Secondo le prime dichiarazioni del cantante, si sarebbe sparato, per sbaglio, da solo.

L’incidente Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, il cantante ha dichiarato che si sarebbe trattato di un incidente derivato da un cattivo utilizzo dell’arma proprio da parte da sua. Girac aveva acquistato la pistola il giorno prima in un mercato delle pulci. L’artista è stato soccorso dai servizi sanitari intorno alle 5:30 fuori dalla sua roulotte, in un'area di accoglienza dei viaggiatori a Biscarrosse. Le sue condizioni iniziali avevano destato preoccupazione, ma per fortuna il quadro clinico sembra rientrato e l’artista è fuori pericolo. leggi anche Afragola, rissa al battesimo e sparatoria tra due famiglie: 5 feriti

La carriera Kendji Girac è un nomade di origine Gitana. Nel 2014 ha vinto il talent The Voice: La Plus Belle Voix. Il suo primo album Kendji, pubblicato a settembre dello stesso anno, ha raggiunto la prima posizione della classifica di vendite francese ed è risultato il secondo album più venduto del 2014 in Francia, dopo Racine Carrée di Stromae. Nel 2015 la popstar americana Ariana Grande ha realizzato con lui una versione anglo-francese del brano One Last Time. Girac è molto seguito su Spotify con oltre 3 milioni e 200 mila ascoltatori mensili. Il suo ultimo album, pubblicato nel 2022, è L’école de la vie che contiene il successo Le feu.