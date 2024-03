2/12 ©Webphoto

Approda per la prima volta al cinema nel 1979 con un film di Alain Jessua: L'uomo dei cani. In film parla di una cittadina francese dove la gente per difendersi dalla criminalità "si arma" di cani. Ma non tutti gradiscono questa soluzione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo