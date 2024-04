Elezioni Usa, domani i Caucus repubblicani in Wyoming: cosa sapere

Mondo

Usa Weekly News, al via i caucus in Iowa: Donald Trump favorito

Trump sembra destinato a vincere i caucus in Iowa. Due variabili potrebbero complicare la sua strada verso la vittoria: maltempo e democratici. Gli elettori possono registrarsi per votare e cambiare partito fino ad oggi 15 gennaio e questo secondo il WaPo potrebbe rappresentare una tentazione per i liberal: alcuni potrebbero cambiare partito e votare ai caucus. L’altra grande variabile è il maltempo che si sta abbattendo sull’Iowa: il gelo potrebbe spingere molti a restare a casa A cura di Valentina Clemente

Caucus in Iowa – Una nota importante sui caucus al via in Iowa. Per Ron DeSantis, governatore della Florida i caucus saranno determinanti: se arriverà terzo dopo aver visitato tutto le 99 contee dello stato, speso una fortuna in pubblicità e ottenuto l’appoggio del governatore, è probabile che si trovi di fronte alla decisione cruciale di lasciare o meno la corsa

“God made Trump” – “L’unico salvatore, il nostro Davide e il nostro Golia”. Fra gli evangelici dell’Iowa Donald Trump è senza dubbio il candidato più popolare, quello che merita la Casa Bianca perché in grado di sconfiggere i democratici che stanno distruggendo il paese. Ma nel muro compatto di sostegno all’ex presidente emergono delle crepe: il video della campagna del tycoon in cui si afferma che “God Made Trump”, ovvero Dio ha creato Trump, ha suscitato non poca indignazione fra i leader religiosi evangelici, e questo rischia di alienare voti all’ex presidente