Elezioni Usa 2024, Joe Biden vince i caucus democratici in Wyoming

Usa Weekly News, Biden e Obama di nuovo insieme. Trump Media al Nasdaq

Biden, Obama e Clinton insieme, per un evento di raccolta fondi elettorale: i tre presidenti a New York, in un evento organizzato da Anna Wintour, si sono uniti in vista del 5 novembre. Tra i tanti ospiti presenti anche Lizzo e Queen Latifah, che hanno dato pieno sostegno a Biden. Immediata la replica di Trump che, nel frattempo, ha iniziato a vendere le sue Bibbie, God Bless the Usa, per finanziare la sua campagna elettorale A cura di Valentina Clemente

Tre presidenti insieme - Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton al Radio City Music Hall di New York: insieme per raccogliere fondi per la campagna di Biden. Un evento organizzato da Anna Wintour che ha permesso di raccogliere 25 milioni di dollari. Il momento principale è stato il dialogo fra il presidente e due dei suoi predecessori democratici moderato da Stephen Colbert, poi impreziosito dalle performance di Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo e Lea Michele. I prezzi dei biglietti per l’appuntamento costavano da 225 dollari a 500.000 dollari

Obama preoccupato - Con l’avvicinarsi delle elezioni, Joe Biden ha iniziato a chiamare quasi tutti i giorni Barack Obama, mentre l’ex presidente parla regolarmente con Jeffrey D. Zients, capo dello staff della Casa Bianca, e con i principali collaboratori della campagna per elaborare strategie e dare consigli. Lo rivela il New York Times citando fonti vicine a Obama che sottolineano come sia “preoccupato” per la possibile vittoria di Donald Trump