Usa Weekly News, Biden e Obama di nuovo insieme. Trump Media al Nasdaq

Biden, Obama e Clinton insieme, per un evento di raccolta fondi elettorale: i tre presidenti a New York, in un evento organizzato da Anna Wintour, si sono uniti in vista del 5 novembre. Tra i tanti ospiti presenti anche Lizzo e Queen Latifah, che hanno dato pieno sostegno a Biden. Immediata la replica di Trump che, nel frattempo, ha iniziato a vendere le sue Bibbie, God Bless the Usa, per finanziare la sua campagna elettorale

A cura di Valentina Clemente