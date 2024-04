Meloni è tra le 100 persone più influenti del 2024 secondo Time

La premier italiana, che figura in un elenco ribattezzato "leaders", è in compagnia del premier polacco Donald Tusk, del vicepresidente cinese William Lai, del direttore della Cia William Burns, del procuratore speciale Jack Smith e, tra le donne, di Yulia Navalnya ascolta articolo

Giorgia Meloni è stata inserita da Time tra le 100 persone più influenti del 2024. La premier italiana figura in un elenco intitolato "leaders" in cui appaiono il premier polacco Donald Tusk, il vicepresidente cinese William Lai, il direttore della Cia William Burns, il procuratore speciale Jack Smith e, tra le donne, Yulia Navalnya, moglie dell'oppositore russo di Vladimir Putin, Alexei Navalny, morto in carcere il 16 febbraio.

Il sostegno all'Ucraina Nella scheda a lei dedicata, lo storico magazine americano ricorda come Giorgia Meloni, a distanza di due anni dalla sua ascesa alla guida del Paese, e nonostante i

timori per l'impatto che "il suo partito di estrema avrebbe avuto sull'Europa", resti "popolare non solo in Italia, dove gode di un indice di approvazione del 41 per cento nonostante una debole crescita economica, ma anche tra i leader occidentali, molti dei quali hanno salutato con entusiasmo il suo deciso sostegno all'Ucraina e, in particolare, la sua capacità di convincere leader come quello ungherese Viktor Orban a sostenere il piano di aiuti europei a Kiev".

Giorgia Meloni naturale figura di spicco Giorgia Meloni, ricorda Times, "non ha abbandonato completamente la sua politica

di destra. A livello interno il suo governo ha portato avanti politiche che, secondo i critici, erodono i diritti Lgbtq+. A livello di Unione Europea, è ritenuta la forza trainante dietro l'approccio del blocco all'immigrazione, che prevede di pagare

paesi come Egitto e Tunisia affinché trattengano gli aspiranti migranti dal partire". "Dovesse il blocco della destra allargarsi con il voto europeo, come indicano i sondaggi -continua il magazine- Giorgia Meloni potrebbe emergere come una naturale figura di spicco".