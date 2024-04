Doveva essere un viaggio di speranza. Si è trasformato nell’ennesima tragedia in mare. Sono nove i corpi in avanzato stato di decomposizione rinvenuti in un'imbarcazione alla deriva di fronte alla costa dell'amazzonia brasiliana. "Le vittime erano migranti provenienti dal continente africano", si legge in una nota delle autorità brasiliane. I migranti erano salpati dall’Africa a metà gennaio e erano diretti alle Canarie. Ma l'imbarcazione, poco più grande di una scialuppa, ha perso la rotta e dopo tre mesi alla deriva nell'Atlantico è arrivata in Brasile.