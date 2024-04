Birmania, Aung San Suu Kyi fuori dal carcere: agli arresti domiciliari

L'ex capo del governo birmano Aung San Suu Kyi, incarcerata dopo il colpo di Stato del 2021, è stata portata fuori dalla sua cella e trasferita in una casa: lo riferisce l' AFP da fonte ufficiale. Secondo il portavoce della giunta, Zaw Min Tun, il premio Nobel per la pace, 78 anni, dovrà "ricevere cure a causa dell'ondata di caldo".

Spostati anche altri detenuti anziani

Il portavoce della giunta birmana ha quindi spiegato che il caldo ha spinto le autorità ad adottare misure per proteggere i detenuti vulnerabili. "Non solo Daw Aung San Suu Kyi e U Win Myint, ma anche alcuni vecchi prigionieri hanno ricevuto le cure necessarie a causa del clima molto caldo", ha detto Zaw Min Tun all'AFP. I media locali hanno riferito che durante il processo durato mesi, Suu Kyi aveva sofferto di vertigini, vomito e talvolta non era stata in grado di mangiare a causa di un'infezione ai denti. Suo figlio Kim Aris ha detto all'AFP a febbraio che era ancora detenuta in un complesso appositamente costruito nella capitale militare Naypyidaw.