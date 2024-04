Incontro Scholz-Xi, tra i temi discussi la "pace giusta in Ucraina"

"Il mio incontro con il presidente Xi si concentrerà anche su come possiamo contribuire maggiormente a una pace giusta in Ucraina", ha scritto il cancelliere tedesco in un post su X. Il presidente cinese, poi, ha confermato che i legami bilaterali tra Cina e Germania "continueranno a svilupparsi in modo costante finché entrambe le parti si rispetteranno a vicenda"

Scholz: “Con Xi discuterò di una pace giusta in Ucraina”

Tra i temi al centro delle discussioni del bilaterale, ha riferito Scholz, quello di una "pace giusta" in Ucraina. "Il mio incontro con il presidente Xi si concentrerà anche su come possiamo contribuire maggiormente a una pace giusta in Ucraina", ha scritto Scholz in un post su X, sottolineando poi di considerare positivo il fatto "che ci sia stato un intenso scambio tra i governi” dall’ultima visita del cancelliere in Cina. “Abbiamo molti argomenti di cui discutere", ha aggiunto. Il cancelliere tedesco, sempre sul tema del conflitto in Ucraina, ha sottolineato come la guerra abbia ripercussioni negative non solo sull'Europa, ma sul mondo intero. "La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e il riarmo della Russia hanno un impatto molto negativo sulla sicurezza in Europa", ha affermato, spiegando che gli effetti della guerra hanno conseguenze dirette per gli interessi che sono al cuore dell'Europa. "Indirettamente - ha quindi argomentato - essi danneggiano l'intero ordine internazionale, perché violano un principio della Carta delle Nazioni Unite: il principio dell'inviolabilità dei confini di uno stato".

Le proposte del leader cinese per fermare il conflitto

Xi Jinping, entrando nel merito del conflitto, ha proposto quattro principi da seguire per evitare che la crisi sfugga al controllo e per ripristinare la pace in tempi brevi. Per il leader cinese occorre dare priorità al mantenimento di pace e stabilità rispetto a "guadagni egoistici", oltre a perseguire il raffreddamento della situazione evitando di aggiungere benzina sul fuoco. Quindi servirebbe puntare alla creazione di condizioni per ripristinare la pace e fermare l'inasprimento delle tensioni. Infine, ridurre "l'impatto negativo sull'economia mondiale".



Xi a Scholz: “I legami si svilupperanno finché c'è rispetto”

Il presidente cinese Xi, poi, ha confermato che i legami bilaterali tra Cina e Germania "continueranno a svilupparsi in modo costante finché entrambe le parti si rispetteranno a vicenda e cercheranno un terreno comune pur mantenendo le differenze, imparando gli uni dagli altri e raggiungendo una cooperazione vantaggiosa per tutti". Occorre considerare e sviluppare, ha proseguito Xi, “le relazioni bilaterali a tutto tondo da una prospettiva strategica e di lungo termine". Affermando poi che la Repubblica popolare "mantiene una politica stabile e coerente nei confronti della Germania e non pone alcuna minaccia alla sicurezza" di Berlino.

