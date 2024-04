Cisgiordania, ucciso 14enne israeliano. Scontri coloni-palestinesi

Secondo quanto riferito dall'esercito e dalla polizia israeliani, Benjamin Achimeir, 14 anni, è stato "ucciso in un attacco terroristico". Il suo corpo è stato ritrovato nell'area di Malachei HaSalom, luogo in cui ieri era sparito. Dopo la notizia si sono intensificati gli scontri tra coloni e palestinesi in varie località della Cisgiordania. "Chiedo alla gente di lasciare che le forze di sicurezza agiscano in modo rapido nella loro caccia agli assassini", ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant

Un ragazzo israeliano di 14 anni "è stato ucciso in un attacco terroristico" in Cisgiordania. Lo hanno annunciato l'esercito e la polizia israeliani che erano sulle sue tracce. Il corpo di Benjamin Achimeir, di cui non si avevano notizie da ieri mattina quando è uscito per portare le greggi al pascolo, è stato trovato nell'area di Malachei HaShalom, luogo in cui era sparito. Nel frattempo, in varie località della Cisgiordania si stanno intensificando gli scontri tra i coloni e i palestinesi, in particolare dopo il ritrovamento del corpo di Achimeir.