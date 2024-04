Dengue, epidemia in Brasile: superati i 3 mln di casi da inizio anno

Cronaca

Nella città lombarda l’Ats ha segnato un possibile caso di importazione di febbre da dengue. Per questo motivo il Comune ha eseguito un intervento anti-zanzare nella zona intorno a via delle Tofane, prima su aree pubbliche e poi su quelle private, in un raggio di 200 metri dall'abitazione della persona che si sospetta abbia contratto il virus