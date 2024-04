Re Carlo III, le banconote con la sua effigie svelate nel Regno Unito

Il sovrano ha ricevuto un libretto rilegato in pelle contenente la storica moneta a corso legale. È stato un momento speciale per il monarca vedere la sua immagine sulle nuove banconote, a poco più di un anno e mezzo dall'inizio del suo regno

Un giorno speciale

Il sovrano ha ricevuto un libretto rilegato in pelle contenente la storica moneta a corso legale. È stato un momento speciale per il monarca, che è in cura per un cancro, vedere la sua immagine sulle nuove banconote in polimero, a poco più di un anno e mezzo dall'inizio del suo regno (FOTOSTORIA).