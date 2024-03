Re Carlo, primo discorso pubblico dopo l'annuncio sul cancro di Kate

Il sovrano, anche lui in cura dopo l'intervento alla prostata, non sarà presente domani alla funzione del Royal Maundy nella cattedrale di Worcester e il suo discorso verrà trasmesso. La Regina lo sostituirà durante l'antica cerimonia

C’è grande attesa per il discorso di Re Carlo che sarà trasmesso domani durante una funzione del Royal Maundy nella cattedrale di Worcester. Si tratta del primo dopo l’annuncio della nuora Kate in cui ha rivelato al mondo di avere il cancro. Ma il sovrano, anche lui in cura per un cancro alla prostata, non ci sarà. Carlo, infatti, si è ritirato dai compiti pubblici da quando ha scoperto la sua malattia e la Regina lo sostituirà durante l'antica cerimonia del Royal Maundy. Il video è stato pre-registrato a metà marzo.

Le anticipazioni sul video

Il Daily Mirror dà qualche anticipazione su cosa dirà il re, in questo che è uno dei momenti più difficili che la Royal Family ha dovuto affrontare. Nel video re Carlo è seduto alla sua scrivania nella Sala del XVIII secolo di Buckingham Palace, davanti a lui c'è un vaso colmo di fiori primaverili e due microfoni.