Usa, bimbo di 3 anni muore dopo essersi sparato con una pistola trovata sul divano

Il bimbo si è sparato accidentalmente al petto

Sembra che l'uomo abbia lasciato l'arma carica vicino a dove stavano seduti i suoi due figli, Elijah e il fratellino più piccolo di due anni, e poi ha lasciato la stanza. Il bimbo ha trovato l'arma carica e ha accidentalmente fatto partire un colpo che lo ha colpito al petto. Il padre ha sentito lo sparo e quando è tornato in salotto ha trovato il figlio in un lago di sangue. I pubblici ministeri hanno detto che il bambino è stato ricoverato d'urgenza al Lehigh Valley Hospital Cedar Crest ma è morto per la ferita riportata. Abreu è stato portato nel carcere della contea di Lehigh in attesa dell'udienza di convalida prevista per venerdì.