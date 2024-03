Usa, 26enne uccide 3 persone e poi si barrica in casa

Andre Gordon, 26 anni, ha aperto il fuoco con un fucile AR-15 sulla sorella (13 anni), la matrigna e sulla madre dei suoi figli (25 anni). A quel punto si è dato alla fuga verso il New Jersey, dove si è nascosto in un edificio insieme ad altre persone (probabilmente suoi familiari), poi salvate dalle forze dell'ordine

È di tre morti il bilancio della sparatoria che ha messo in allerta la città di Philadelphia, Pennsylvania, e i suoi dintorni. Un senzatetto di 26 anni, Andre Gordon, ha aperto il fuoco e ucciso la sorella, la matrigna e la donna con cui ha avuto due figli - ferendo la nonna dei suoi bambini - nella cittadina di Falls Township. Poi si è dato alla fuga a bordo di un’auto rubata e si è barricato in una casa nel vicino Stato del New Jersey, a Trenton, insieme ad alcuni ostaggi, poi fatti evacuare. Dopo ore all'interno dell'edificio, circondato dalle forze dell’ordine, l'uomo è stato arrestato.

Gli omicidi e la fuga

L’allarme è partito intorno alle 8:50 del mattino (ora locale), quando Gordon ha ucciso prima la sorella (13 anni) e poi la matrigna. Poco dopo ha sparato con un fucile AR-15 anche alla madre dei suoi figli (25 anni). In un parcheggio vicino al luogo dell’ultimo omicidio ha poi fermato un uomo e gli ha rubato la macchina, una Honda CRV grigia. Lì è iniziata la sua fuga. Per motivi di sicurezza la polizia ha annullato la parata di San Patrizio prevista per oggi e lanciato l’allarme alla cittadinanza: a tutti è stato subito intimato di rimanere in casa.

Gli ostaggi liberati

Gordon ha guidato fino a Trenton, dove ha la residenza. Abbandonata l'auto, si è barricato in una casa con degli ostaggi. Secondo quanto riferito dalla polizia, si tratterebbe di persone che conosceva, probabilmente dei familiari, che sono stati messi in salvo dalle forze dell’ordine.