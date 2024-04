Tiepolo rubato da nazisti, Tribunale: "Sotheby's dica nome acquirente"

La Corte Suprema dello Stato di New York ha stabilito che la casa d'aste Sotheby's deve rivelare sia il venditore che il compratore di un dipinto di Giovanni Battista Tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770) acquistato nel 2019 che potrebbe essere oggetto di una richiesta di restituzione. Tre eredi di un mercante d'arte ebreo di nome Otto Fröhlich sostengono che il dipinto "San Francesco di Paola con in mano un rosario, un libro e un bastone" sia scomparso quando Fröhlich lasciò l'Austria per sfuggire alle persecuzioni dei nazisti nel 1938. Secondo la causa civile depositata in tribunale, rivelata dal "New York Times", gli eredi hanno bisogno dei nomi dell'acquirente e del venditore per portare avanti l'azione legale. I consulenti degli eredi della famiglia austriaca hanno dichiarato al "New York Times" che, sebbene in passato i tribunali abbiano ordinato a una casa d'aste di rivelare una delle due parti coinvolte in una vendita, è raro che vengano rivelati entrambi i nomi. "Questo caso stabilisce certamente un chiaro precedente secondo cui, quando gli eredi forniscono supporto alle loro richieste di restituzione, le case d'asta sono tenute a rivelare i nomi e le informazioni di contatto degli acquirenti e dei venditori delle opere d'arte saccheggiate e non possono nascondersi dietro le politiche di riservatezza per rifiutarsi di farlo", ha dichiarato Geri S. Krauss, l'avvocato degli eredi Fröhlich al "New York Times".

Annullata la vendita dello scorso anno

Sotheby's ha annullato la vendita lo scorso anno. La casa d'aste è in possesso dell'opera e sta discutendo con gli eredi Fröhlich e con gli eredi di un altro ex proprietario, Adele Fischel, che secondo i documenti del tribunale statunitense possedeva il dipinto prima di suo cugino, Otto Fröhlich. "Sotheby's si impegna a trovare una soluzione amichevole con tutte le parti coinvolte ed è attualmente impegnata in discussioni con i rappresentanti delle famiglie Fröhlich e Fischel che rivendicano pretese concorrenti sul Tiepolo", ha dichiarato la casa d'aste in un comunicato. Sebbene la decisione possa costituire un nuovo precedente per il modo in cui le case d'asta gestiscono l'alto livello di privacy che è diventato uno standard del settore, è improbabile che accada da un giorno all'altro. In una dichiarazione giurata, il responsabile mondiale delle restituzioni di Sotheby's, Lucian Simmons, ha affermato che la riservatezza è più di una "mera questione di politica" e che la casa d'aste non può rivelare l'identità dei clienti senza il loro "esplicito permesso". Il giudice Arlene P. Bluth, che ha scritto la sentenza ordinando a Sotheby's di rivelare l'acquirente e il venditore del Tiepolo, ha detto che Sotheby's non ha fornito alla corte una copia del suo accordo di riservatezza o una giurisprudenza vincolante che dimostri che può legalmente nascondere i nomi di acquirenti e venditori. "Sebbene sia comprensibile che il convenuto non riveli liberamente acquirenti e venditori a chiunque lo chieda - ha scritto il giudice Bluth - questo, di per sé, non è un motivo per negare le richieste di soccorso dei firmatari".