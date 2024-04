Taiwan, è italiano il padre della sfera che ha salvato il grattacielo

Renato Vitaliani, ex professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, ha collaudato il maxi-pendolo progettato con l'azienda veneta Fip Mec. Grazie a lui il Taipei 101 non è crollato durante il terremoto che il 3 aprile ha scosso il Paese

C’è un po’ di Italia anche a Taiwan. Il grattacielo Taipei 101, undicesimo più alto al mondo, ha resistito al fortissimo terremoto che il 3 aprile ha colpito l’isola dell’Asia Orientale grazie a una maxi sfera progettata e costruita da un’impresa veneta. Si tratta della Fip Mec di Selvazzano (Padova), azienda leader nella produzione di appoggi strutturali, dispositivi antisismici, prodotti per le gallerie e accessori per l’ingegneria civile e delle infrastrutture. Tra i collaudatori spicca il nome di Renato Vitaliani, ingegnere civile padre della sfera che salvato l’edificio.

Come funziona la sfera

Il Tuned Mass Damper, questo il nome della maxi-sfera, è più simile in realtà a un pendolo. Come spiega l’ideatore Renato Vitaliani al Corriere della Sera funziona proprio “come un orologio a pendolo: una mega sfera di 660 tonnellate d’acciaio viene posta a una certa altezza della torre e agganciata alla sommità con dei cavi. Quando la torre si sposta da una parte, l’assorbitore si sposta dall’altra, esattamente come farebbe un pendolo. Di fatto equilibra la forza sprigionata dal sisma o dal vento”. Inoltre, aggiunge sempre Vitaliani, “attorno a questa massa sono stati posizionati dei dissipatori energetici, qualcosa paragonabile agli ammortizzatori che utilizziamo per le automobili”. In sostanza questo complesso sistema permette di assorbire le scosse e di controbilanciare le oscillazioni.