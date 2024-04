Francia sotto choc: 15enne morto dopo aggressione all’uscita da scuola

Cronaca

Emerge da un’indagine di Save the Children sulla violenza di genere in adolescenza, realizzata in collaborazione con Ipsos e diffusa alla vigilia del giorno di San Valentino insieme alla campagna social #chiamalaviolenza. Per il 43%, se davvero una ragazza non vuole avere un rapporto sessuale, il modo di sottrarsi lo può trovare. Il 29% ritiene che le ragazze possano contribuire a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire o di comportarsi