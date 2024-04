New York, aereo rischia schianto con torre controllo: aperta indagine

La Federal Aviation Administration (Faa) ha aperto un'indagine sul Boeing 737-800 della compagnia low cost statunitense Southwest Airlines che è finito fuori traiettoria, lo scorso 23 marzo, durante la fase di discesa e ha rischiato di scontrarsi contro la torre di controllo dell’aeroporto LaGuardia di New York. A riportare la notizia è la Cnn. Il velivolo è finito per parecchi minuti fuori dalla traiettoria stabilita per la corretta manovra di atterraggio mettendo così a rischio la sicurezza dell’operazione di arrivo a terra. L'aereo è stato poi dirottato verso l'aeroporto internazionale di Baltimora-Washington prima di tornare a LaGuardia. A bordo c’erano 153 persone: 147 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

La Southwest ha confermato l'accaduto

Si tratta di un “incidente” del tutto anomalo che ha spinto la Faa ad aprire una vera e propria indagine approfondita per capire le cause che hanno portato il mezzo a volare seguendo parametri non corretti ed estranei ai manuali di navigazione. La Southwest ha confermato l'accaduto in un comunicato, affermando che il volo era incorso in turbolenze e che la visibilità era scarsa. Un portavoce della compagnia ha fatto sapere che anche loro stanno conducendo un'indagine interna.