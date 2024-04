Minacce dall'Iran, Israele chiude 30 ambasciate: anche quella di Roma

Circa 30 ambasciate israeliane sono state chiuse nel mondo nel timore di attacchi per le minacce iraniane in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco che ha ucciso, tra gli altri, 7 membri dei Pasdaran. La notizia è stata riferita per prima da Haaretz che ha citato una fonte diplomatica secondo cui le misure di sicurezza sono state accresciute in tutte le istituzioni israeliane nel mondo dallo scorso 7 ottobre (CONFLITTO IN MEDIORIENTE: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Tra le sedi diplomatiche interessate dalla decisione anche l'ambasciata israeliana a Roma in via Michele Mercati, nei pressi di Villa Borghese.