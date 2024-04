Il Botswana minaccia di trasferire 20mila elefanti in Germania

Il presidente del Botswana ha minacciato di trasferire fino a 20mila elefanti in Germania, irritato dalle critiche mosse da Berlino alla caccia ai pachidermi e all'esportazione di trofei del suo Paese. Pratiche che il leader del Botswana, Mokgweetsi Masisi, sostiene siano necessarie per regolamentare il numero degli animali presenti nel Paese. I tedeschi devono "convivere con gli animali come cercano di imporci", ha dichiarato il presidente del Botswana in un commento al quotidiano tedesco Bild, pubblicato online.