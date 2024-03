Guerra Ucraina, Scholz: "Non invieremo truppe, evitare escalation"

Evitare l’escalation del conflitto in Ucraina è la prerogativa numero uno di Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco ha infatti ribadito il suo rifiuto a fornire missili da crociera a lungo raggio Taurus a Kiev e di inviare truppe tedesche in Ucraina. "Come capo del governo devo assumermi la responsabilità sulle questioni relative alla guerra, alla pace e alla sicurezza in Europa: questo vale anche per la questione dei Taurus”, ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Markische Allgemeine Zeitung ripresa anche dall'agenzia di stampa russa Tass. E ha aggiunto: “Fermo restando il sostegno risoluto all'Ucraina, per me è importante una cosa: faremo del nostro meglio per evitare un'escalation di questa guerra, cioè una guerra tra Russia e Nato". (GUERRA IN UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)