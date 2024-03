Tecnologia

Da sabato 17 febbraio sarà in vigore in tutta l’Unione europea il regolamento che contiene norme più stringenti per le piattaforme, con l’intento di proteggere tutti gli utenti e in particolare i più giovani. Per questi ultimi il Dsa impone di 'garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e incolumità' introducendo strumenti come la verifica dell'età e il controllo parentale e vieta qualsiasi tipo di pubblicità mirata nei confronti dei bambini