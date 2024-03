Le Filippine convocano ambasciatore cinese sulle tensioni marittime

Manila ha convocato l'ambasciatore cinese per protestare contro le ultime "azioni aggressive" della guardia costiera e di altre navi di Pechino vicino alle acque contese intorno alle secche di Second Thomas, una barriera corallina nel mar Cinese meridionale. Il segretario alla Difesa Gilberto Teodoro, invece, ha sfidato la Cina a sottoporre le rivendicazioni ad un arbitrato internazionale, assicurando che Manila non si sarebbe mossa dalla sua posizione: "Se la Cina non ha paura di dichiarare le sue pretese al mondo, allora perché non andare in arbitrato secondo il diritto internazionale?"

L'episodio di sabato scorso

Manila ha espresso tutta la sua "forte protesta contro le azioni aggressive intraprese dalla guardia costiera cinese e dalla milizia marittima cinese contro la missione di rotazione e di rifornimento intrapresa sabato dalle Filippine ad Ayungin Shoal", ha affermato il Dipartimento degli Affari esteri, usando il nome filippino le secche di Second Thomas Shoal, nel mar Cinese meridionale. Le Filippine hanno affermato che sabato la guardia costiera cinese ha bloccato una sua nave da rifornimento e l'ha danneggiata con i potenti getti di cannone ad acqua, ferendo tre soldati. È lo stesso luogo in cui negli ultimi mesi le navi di entrambe le parti si sono scontrate creando situazioni di stallo simili.