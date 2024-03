Per legge i risultati nazionali provvisori devono essere resi noti a Dakar entro venerdì 29. Una volta diffusi, i candidati avranno 72 ore di tempo per presentare ricorso. Scaduti i termini per l'esame dei ricorsi, il Consiglio costituzionale annuncerà i risultati ufficiali

Il candidato della coalizione di governo del Senegal, Amadou Ba, ha riconosciuto la vittoria del candidato anti-establishment Bassirou Diomaye Faye al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi ieri e si è congratulato con lui. "Considerando l'andamento dei risultati delle elezioni presidenziali e in attesa della dichiarazione ufficiale, mi congratulo con il presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye per la sua vittoria al primo turno", ha dichiarato Ba in un comunicato. Per legge i risultati nazionali provvisori devono essere resi noti a Dakar entro venerdì 29. Una volta diffusi, i candidati avranno 72 ore di tempo per presentare ricorso. Scaduti i termini per l'esame dei ricorsi, il Consiglio costituzionale annuncerà i risultati ufficiali e un ballottaggio verrà organizzato se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta (+ del 50%) al primo turno.