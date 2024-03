Usa Weekly News, Trump deve pagare 454 milioni di dollari entro domani

Donald Trump ha perso la causa per frode fiscale e finanziaria: entro il 25 marzo dovrà pagare una multa da 454 milioni di dollari, più interessi. Trump è stato ritenuto colpevole di aver gonfiato il valore degli asset per avere prestiti per centinaia di milioni a condizioni vantaggiose. Se non potrà pagare, alcuni suoi beni immobiliari verranno pignorati. Nel frattempo il tycoon prosegue la campagna elettorale, così come Biden, che ha firmato il disegno di legge che evita lo shutdown. A cura di Valentina Clemente