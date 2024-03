Everest, gli scalatori dovranno deporre le loro feci in sacchetti bio

La norma è stata stabilita dalle autorità nepalesi per proteggere la loro immagine, inquinata da un'abitudine ritenuta dannosa per l'inquinamento di un sito patrimonio dell'umanità. Secondo il presidente della municipalità di Mingma Sherpa, si tratterà di una pratica permanente

“Sacchetti gelificanti che rimuovono l’odore”

“Stanno distribuendo a ogni alpinista una serie di sacchetti di plastica, quindi sono i sacchetti gelificanti per ridurre i rifiuti”, ha raccontato l’alpinista australiano Allan Cohr, come riporta “The Guardian”. Cohr ha spiegato che i sacchetti hanno una composizione chimica al loro interno che indurisce le feci e rimuove l’odore. “Stanno dicendo che controlleranno i bagagli, se lo faranno non lo so. Sulla montagna fa così freddo a causa della mancanza di ossigeno e di microbi naturali che le feci non si decompongono, restano semplicemente lì dove vengono deposte. Possono restare lì per l’eternità”, ha concluso.