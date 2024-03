Denti stretti, bicipiti sporgenti e un drammatico bianco e nero. Le foto stanno facendo il giro del web, scatenando i commenti degli utenti dei social. Alcuni lo paragonano a Rocky, altri commentano in modo leggero "sull'insospettabile prestanza" di Macron. Ma c'è anche chi non si astiene da più analitici giudizi politici, come Éric Anceau, professore di storia all'Università della Lorena, che su X (prima Twitter) commenta come le immagini facciano "parte della virilità neo-populista a cui alcuni leader sono affezionati oggi, a partire dal maestro del genere (fino ad ora) Vladimir Putin".

La risonanza politica

Foto che stanno facendo parlare molto anche in relazione alla presa di posizione di Macron nei confronti della guerra in Ucraina. Pochi giorni fa, in un’intervista ai telegiornali unificati non aveva escluso l'invio di truppe. "Non siamo sicuri di farlo al momento, ma per ora non escludiamo questa possibilità", riaffermando poi con fermezza che "l'obiettivo è chiaro: la Russia non può e non deve prevalere".

Recentemente Brigitte Macron aveva rivelato in un'intervista a Paris Match che il presidente fa pugilato due volte a settimana e ha posato con i guantoni da boxe per promuovere l'esercizio fisico in vista delle Olimpiadi di Parigi.